Hegerberg scoret da Lyon knuste PSG

Lyon skal møte PSG i finale både i den franske cupen og i mesterligaen i løpet av de neste ukene, men gullstriden i serien var avgjort før lørdagens toppkamp.

PSG vil hevde at det var fordi laget ble trukket fire poeng for en administrativ feil, og derfor var det nok deilig for Lyon å få til et resultat som slår fast at gullet ville endt i Lyon selv uten PSG-straff.

Seieren revansjerte også 0-1-tapet i bortekampen tidligere i sesongen.

7913 tilskuere møtte opp på Parc OL utenfor Lyon for å hylle klubbens gullvinnere, og fikk se hjemmelaget avgjøre kampen på en halvtime.

Eugenie Le Sommer driblet seg gjennom gjesteforsvaret og gjorde 1-0 i det 13. minutt. Hegerberg og Le Sommer utnyttet en to-mot-en-situasjon perfekt slik at den norske stjernespissen kunne doble ledelsen i det 27. minutt, og ett minutt senere avsluttet Alex Morgan et flott angrep til 3-0.

Flere mål ble det ikke, selv om blant andre Hegerberg hadde noen store muligheter. Et skår i Lyon-gleden var at Morgan måtte ut med skade, og amerikaneren kan være tvilsom til de to cupfinalene.

Cupfinalen spilles 19. mai og mesterligafinalen 1. juni.

