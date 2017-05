Halep takket Nastase etter Madrid-seier

Nastase er bannlyst fra Roland-Garros og Wimbledon etter at han forrige måned ble bortvist fra Fed Cup-kampen mot Storbritannia etter å ha skjelt ut britenes lagkaptein Anne Keothavong og beste spiller Johanna Konta på det groveste. Han har også havnet i trøbbel på grunn av rasistiske uttalelser om Serena Williams.

– Ilie, takk for at du kom og for at du støttet meg hele veien, sa Halep henvendt til Nastase etter finaleseieren.

Han var med å overrekke trofeet som har navn etter hans tidligere Davis Cup-partner og Madrid Open-eier Ion Tiriac.

Nastases tilstedeværelse overskygget en meget god tenniskamp som Mladenovic i høy grad bidro til. Etter nesten tre timer vant Halep 7-5, 6-7 (5-7), 6-2.

Rumeneren er første kvinne som forsvarer Madrid Open-tittelen siden Serena Williams gjorde det i 2013. Seieren løfter henne til fjerdeplass på WTA-rankingen.

(©NTB)