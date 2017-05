Formsterkt Arsenal la press på Liverpool

– En flott seier. Nå har vi to "finaler" igjen i serien. Vi må gjøre jobben, sa Olivier Giroud i et intervju vist på TV 2 etter kampen.

Det var Arsenals tredje strake seier etter 0-2-tapet mot Tottenham 30. april. Siden har Arsène Wengers menn slått Manchester United, Southampton og nå Stoke.

Lørdagens resultat gjør at Wenger og co. legger stort press på tabellfirer Liverpool. Sistnevnte gjester West Ham søndag. Før kampen er Liverpool kun poenget foran Arsenal, og London-laget vil ha en kamp til gode på Jürgen Klopps mannskap etter West Ham-kampen. Gir Merseyside-laget vekk poeng, kan Arsenal-fansen likevel drømme om mesterligaspill neste sesong.

– Jeg kommer til å være West Ham-fan i morgen, sa en glisende Giroud.

Giroud-mål

Stoke ligger på 13.-plass med 41 poeng før resten av rundens kamper. Laget trenger ikke å bekymre seg for nedrykk.

Nacho Monreal kunne ha sendt gjestene i føringen etter 17 minutters spill, men spanjolen nikket ballen i stolpen og ut. Vingbacken slo oppgitt ut med armene da han skjønte at det ikke ble nettsus.

Stoke yppet seg etter en halvtime, da vingen Marko Arnautovic curlet et frispark like over mål.

Det var likevel Arsenal som skulle ta første stikk. Etter 42 minutter bredsidet franske Olivier Giroud enkelt inn 1-0 fra kort hold. Backen Héctor Bellerín bidro med en fin målgivende i situasjonen. 1-0-scoringen kom like før pause, noe som passet Arsenal ypperlig, men Stoke ditto dårlig.

Målshow

Etter pause rant scoringene inn, men feil vei sett med hjemmelagets øyne. Den tyske midtbaneeleganten Mesut Özil satte på flott vis inn 2-0 fra kort hold etter 55 minutter, før den høyreiste spissen Peter Crouch ga vertene nytt håp med sin redusering etter 67 minutters spill. Det målet burde vært annullert for hands.

Et kvarter før slutt var bortelagets tomålsledelse gjenopprettet. Alexis Sánchez prikket inn 3-1 fra rundt 12 meters hold, og Arsenal ga seg ikke med det. Elleve minutter før full tid scoret Giroud sitt annet for dagen, også det fra kort hold. Kraftspissen kastet seg fram på et innlegg og ga laget sitt tremålsledelse.

Det holdt i massevis for gjestene, som også kunne ha scoret flere på tampen. Arsenal har igjen nedrykksklare Sunderland (h) og Everton (h) i sine to siste kamper, og London-laget venter nok spent på hva byrival West Ham kan stelle i stand mot Liverpool søndag.

