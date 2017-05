TV 2 sikret seg håndballavtale

Fredag melder kanalen at den har signert en avtale med Norges Håndballforbund som strekker seg ut sesongen 2021/2022.

Den nye medieavtalen innebærer at én ukentlig seriekamp vil bli sendt på TV 2 Sportskanalen, mens cupfinalene og landskampene både på herre- og damesiden vises på TV 2s hovedkanal.

– Vi vet interessen for håndball i Norge er stor. Det er viktig både for klubbene og landslagene at det er kontinuitet i mediedekningen. Det gjelder også for den daglige nyhetsovervåkingen, sier håndballforbundets generalsekretær Erik Langerud.

– Kampen om plassen i det fragmenterte sports-mediebildet er hard og utfordrende, og det er helt avgjørende for håndballens posisjon at vi har en framskutt rolle i den kampen. Det mener vi norsk håndball er sikret gjennom den nye avtalen med TV 2, tilføyer han.

Foruten kampene som sendes direkte innebærer den nye håndballavtalen at TV 2 gjennom et nytt håndballmagasin vil sikre dekning av både topp- og breddeaktivitetene i Håndball-Norge.

Den nye avtalen gjelder ikke kamper i EM, VM eller Olympiske leker.

