Stengel-kanon fikset VIFs første borteseier

Et strømbrudd skapte store problemer for rettighetshaver MAX. Kampen kunne fortsette uten flomlys, mens TV-skjermene var svarte i nesten en halvtime av 2. omgang.

Dermed fikk ikke seerne se særlig av Aalesunds jakt på utligning.

«Bekmørkt i produksjonsbussen, null flomlys og svart på storskjermene i Ålesund, men lyst nok til at AaFK og VIF fortsetter kampen», tvitret Discoverys Erling Finsrud.

Vålerenga skapte flere sjanser i 1. omgang, men slet som vanlig med effektiviteten. Bård Finne burde skutt da VIF trillet ball mellom AaFKs forsvar midtveis i 1. omgang. Finne lyktes heller ikke etter halvtimen, da Aalesunds keeper Andreas Lie vartet opp med godt keeperspill.

Herman Stengel scoret kampens eneste mål og sørget for at VIF tok sin første serieseier i Aalesund siden 2005. Den tidligere Stabæk-spilleren scoret med et mektig langskudd fra 20 meter. Trepoengeren var også Oslo-lagets første på bortebane i Eliteserien denne sesongen.

– Det åpnet seg foran meg og jeg fikk et godt treff, og den bare suste inn, smilte Stengel overfor NTB.

– Jeg ser etter en løsning. Jeg har vel ikke skutt på tre år. Jeg så egentlig etter pasningsalternativer, men måtte bare fyre. Det er tydelig at jeg må begynne å løsne flere skudd, smilte matchvinneren.

Ble redde

VIF-trener Ronny Deila var lettet etter at hans mannskap holdt unna.

– Jeg er kjempefornøyd. Vi hadde et veldig stort trøkk på oss før kampen. Vi måtte ha tre poeng for å være med. Det er tøft når du har satt deg i slike situasjoner. Jeg er utrolig stolt over gutta, sa Deila til NTB.

– Vi spilte vårt eget spill i 60 minutter. Etter hvert ble vi litt redde for å tape. Da kom Aalesund mer over oss, men vi vant fortjent, mente VIFs trener.

Vertenes forsvar rygget og rygget, mens Stengel banket til og limte ballen nesten helt oppe i hjørnet.

Vålerenga hadde spilt 1–1 i sine fem siste fredagskamper. Etter pause var VIF flere ganger i trøbbel, men laget med flest baklengsmål i årets eliteserie holdt unna.

Målløs Mos

For AaFK gikk Mustafa Abdellaoue av banen uten å score. Den tidligere VIF-spissen har scoret nest flest mål i Eliteserien med sine fem fulltreffere.

– Det var en jevn fotballkamp der vi kom godt i gang, men hvor Vålerenga tok over og var det førende laget. Marginer avgjorde kampen. Vi hadde en kjempesjanse før det fantastiske målet til Stengel, sukket AaFK-trener Trond Fredriksen.

– Jonatan Tollås er god bak der (for VIF) og hindrer oss i å score mål. Det er surt å være det tapende laget. Sist helg jublet vi etter en lignende fotballkamp i Molde, fortsatte Fredriksen overfor NTB.

(©NTB)