Jamaica forbereder seg på livet etter Bolt

Det hevder de olympiske mesterne Elaine Thompson og Omar McLeod. Thompson tok OL-gull både på 100 og 200 meter i Rio i fjor. McLeod gikk til topps på 100 meter hekk.

Lørdag er begge på startstreken under Diamond League-stevnet i Shanghai. På fredagens pressekonferansen ble livet i den jamaicanske sprintleiren etter Usain Bolt et tema.

– Det er trist at han legger opp, men det er ingenting vi kan gjøre for at han skal ombestemme seg, sa McLeod.

– Han er en legende, og han har gjort så mye for landet vårt. Vi kan ikke gjøre det han har gjort, men vi kan følge i hans fotspor og motivere hverandre til å holde fanen høyt, supplerte Thompson.

Usain Bolt er friidrettshistoriens største stjerne med sine åtte OL-gull, 11 VM-titler og tre verdensrekorder.

(©NTB)