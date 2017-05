Hull kan rykke ned denne helgen

Det er allerede klart at Sunderland og Middlesbrough må ta turen ned til mesterskapsserien i engelsk fotball neste sesong. Ett lag til må ned en divisjon, og går alt galt kan «norske» Hull kan slå følge allerede i helgen.

Hull – med Markus Henriksen, Omar Elabdellaoui og Adama Diomande i sin stall – kjemper mot Swansea og Crystal Palace om å unngå å bli det tredje laget som degraderes.

Lørdag møter Swansea allerede nedrykksklare Sunderland borte på Stadium of Light. Dagen etter møtes nettopp Hull og Crystal Palace i det som blir en skjebnekamp.

Redder plassen

Skulle Swansea vinne lørdag og Hull tape søndag er nedrykksstriden over. Hull blir da det tredje laget som går ned. Avstanden opp til Swansea vil da være fire poeng, med kun tre poeng å spille om.

Crystal Palace redder plassen med uavgjort og vil nok selge seg dyrt hjemme på Selhurst Park mot Hull. Men skulle lagene dele poengene, og Swansea taper, vil Hull og Swansea ligge à poeng. Målforskjellen vil i så fall plassere Hull under streken.

Men Hull, som i øyeblikket ligger under streken, kan også klatre til trygg grunn og deretter avgjøre sin egen skjebne i siste runde med seier søndag. Forutsetningen er at Swansea samtidig avgir poeng. Da er det plutselig waliserne som er på nedrykksplass.

Hull ligger dårligst an før den nest siste runden med sine 34 poeng, mens Swansea og Crystal Palace ligger på plassene over med henholdsvis 35 og 38. I siste runde tar Swansea mot West Bromwich, Crystal Palace må til Old Trafford for å møte Manchester United, mens Tottenham gjester Hull.

Spenning også i toppen

Det er spenning også i den andre enden av tabellen. Kanskje ikke om gullet, men om hvilke lag som får mesterligabillett. Chelsea og Tottenham tar ganske sikkert to av billettene, mens Liverpool, Manchester City, Arsenal og Manchester United kjemper om de to siste.

Liverpool og City er sikret plassene dersom de vinner sine gjenværende kamper. Liverpool har to kamper igjen (West Ham og Middlesbrough), mens City har tre (Leicester, WBA og Watford).

Arsenal og United må vinne sine tre siste kamper, samtidig som de må håpe at Liverpool, Manchester City eller begge snubler i innspurten.

Arsenal spiller borte mot Stoke lørdag før de møter Sunderland og Everton hjemme de to siste. Manchester United møter Tottenham og Southampton borte, før de avslutter hjemme mot Crystal Palace. Det går mot en nervepirrende avslutning på ligaen i begge ender av tabellen.

