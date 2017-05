Kanonkamp sikret norsk poeng mot Tsjekkia

0-0 og ett poeng etter ordinær tid og tre perioder gjør at Norge sikret seg et svært viktig poeng med tanke på en plass i kvartfinalen.

Norge kjempet en heroisk forsvarskamp i store deler av kampen, og ble gang på gang reddet av en strålende Lars Haugen helt bakerst. Haugen ble fortjent kåret til Norges beste spiller.

Alt i alt gjorde et strålende lagarbeid at Norge tok poeng mot en av verdens absolutt beste hockeynasjoner.

Norge kunne faktisk ha ledelsen i kampen. Drøye ni minutter var spilt av 2. periode da Ken André Olimb plutselig kom til kampens hittil største sjanse i en overtallsperiode for Norge. Han mottok en pasning fra broren Mathis, men dessverre for Petter Thoresens menn klarte ikke «Kenna» og få pucken i mål bak Tsjekkias målmann Pavel Francouz. Lillebror Olimb riste oppgitt på hodet over seg selv etter «missen».

Helt på tampen av perioden vartet Lars Haugen opp med en magisk redning på et skudd fra Philadelphia Flyers-proffen Jakub Vorácek.

Tsjekkia mønstret for øvrig et lag som inkluderte seks NHL-proffer.

Presset

Norge var hardt presset spesielt de 12–13 første minuttene av 1. periode. Skuddene haglet rundt Norges målvakt Lars Haugen, men Färjestad-keeperen holdt tett. To ganger var Norge i undertall etter utvisninger av Alexander Bonsaksen og Kristian Forsberg, men som tidligere i mesterskapet forsvarte laget seg bra med én mann mindre på isen.

Mot slutten av perioden kom Norge langt mer med og produserte også noen avslutninger, men Tsjekkia vant likevel skuddstatistikken hele 12–3. Totalt ledet de skuddstatistikken 22-5 etter to perioder.

To tap i april

Norge møtte Tsjekkia til to treningskamper i midten av april også. Da var riktignok lagenes tropper annerledes enn under VM, men likevel var Tsjekkia det klart beste laget den gang og vant begge kampene som ble spilt. I den første ble det 4-0, og i den andre vant tsjekkerne 6–3. Norske målscorere var Jørgen Karterud, Thomas Valkvæ Olsen og Sondre Olden.

De nevnte målscorerne har alle hatt en anonym rolle for Norge så langt under dette mesterskapet. Karterud kom først inn i troppen da det ble klart at Mats Zuccarello ikke kom til VM, mens Valkvæ Olsen har vært en del syk under oppholdet i Paris. I tirsdagens kamp var han en av dem som måtte se kampen fra tribuneplass.

Slik spilles Norges tre siste kamper i gruppespillet:

13. mai: Finland

15. mai: Canada

16. mai: Hviterussland

En eventuell kvartfinale spilles torsdag 18. mai.

