Helleland: – Jeg har tro på at vi kommer dopingjukserne til livs

Det går mot et meget interessant styremøte i WADA neste uke.

– For meg som visepresident i WADA er det viktig å jobbe for åpenhet i alle deler av antidopingarbeidet, også i behandlingen av dopingsaker. Da er det helt nødvendig å få mer åpenhet i CAS' prosedyrer. Det krever en endring av CAS-regelverket, noe som representanter fra den olympiske bevegelse, som de internasjonale særforbundet og blant annet Norges Idrettsforbund må stå for, siden de har oppnevnt og utgjør styret i CAS. WADA kan ikke instruere CAS på noen som helst måte, påpeker WADAs visepresident.

Det går mot lukkede dører når Therese Johaugs sak skal behandles i CAS. Johaug ønsker åpen høring, men foreløpig har voldgiftsretten i Lausanne avvist ønsket.

– Jeg har ikke noen muligheter til å gå inn i enkeltsaker, det må jeg presisere, men enkeltsaker er samtidig ofte det som skal til for å få en endring. Man bruker ofte erfaring fra enkeltsaker for å få til endringer, bemerker Helleland.

– Halvparten av de møtende representantene i WADA er fra den olympiske bevegelsen. Da er det naturlig at vi tar opp spørsmål om åpenhet i behandling av dopingssaker, både formelt under WADAs styremøte, men også i uformelle samtaler med representanter fra idrettsbevegelsen som er til stede. Det er viktig å understreke at dette er en prinsipiell tilnærming, der vi må ha grunnleggende åpenhet i alle ledd, sier visepresidenten.

Står ved et veiskille

Europarådet har, som Dagbladet skrev torsdag, vært tydelig på at dopinghøringer som hovedregel bør være åpne. Uavhengige instanser, åpne høringer og behandling som ivaretar rettssikkerheten er helt avgjørende for å ende opp med de rette beslutningene ifølge Europarådet.

– Jeg støtter Europarådet fullt ut. Jeg kommer til å nevne saken i Norge til WADA, for å vise en utøver som går foran og ønsker åpenhet. Det gjør at tiden er moden for å åpne høringene. Jeg synes det er veldig positivt at en utøver vil ha åpenhet om sin sak. Jeg skjønner at det er praktiske utfordringer for CAS, men det er viktig for legitimiteten for antidopingarbeidet og de menneskelige sidene for utøverne. Ønsker man åpenhet, skal man få det. Så får vi heller ha det slik at en kan ha lukkede dører, om det er trengs av private hensyn, påpeker Helleland.

Helleland mener idretten står ved et veiskille.

– Når vi bruker så mye av fellesskapets midler på idrett, må vi i 2017 ha åpenhet som en grunnleggende kjerneverdi. Det er idretten avhengig av å ha. Da må man også vise det i praksis, understreker WADAs visepresident.

Nå vil hun at idrettsutøverne selv får en langt mer sentral rolle i kampen for en ren idrett.

– Vi skal ikke bare ta juksemakerne, men også jobbe for de rene utøverne. Vi må kunne stole på at de som konkurrerer gjør det på like vilkår.

Vurderer uavhengig testorgan

Forslaget om et uavhengig testorgan skal opp til vurdering.

– IOC har foreslått at det etableres et uavhengig testorgan i tillegg til det arbeidet antidopingbyråene gjør. Det blir viktig å bruke tid på det. Et slik organ vil ligge under idretten.

WADA skal fortsatte stå for regelverket og den internasjonale antidopingstandarden, mens et uavhengig organ skal stå for selve dopingtestingen og utvalget av utøvere som skal testes, noe som i dag gjøres av de internasjonale særforbundene. Et spørsmål er hvem som skal ha sanksjonsmyndigheten.

– Tror du vi noen gang får en helt ren idrett?

– Noen annen ambisjon blir helt feil å ha. Det er derfor jeg engasjerer meg så sterkt i dette arbeidet. Jeg har tro på at vi kommer jukserne til livs. Idrett betyr så mye i folks liv og for fellesskapet og oss som nasjon. Derfor er jeg opptatt av at vi skal bidra til å få en renn idrett.

(©NTB)