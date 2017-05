FIFA utsetter Vestbredden-avgjørelse igjen

Et flertall i FIFA-kongressen bestemte torsdag at forbundet skal komme med en avgjørelse innen mars 2018, men FIFA-president Gianni Infantino sier at det trolig vil komme en beslutning i det omstridte spørsmålet i oktober.

Det palestinske fotballforbundet (PFA) hevder at seks israelske klubber som spiller i dets territorium er i strid med FIFAs vedtekter, som forbyr en medlemsorganisasjon å spille på et annet territorium enn sitt eget uten tillatelse.

Spørsmålet har hengt over FIFA siden 2013, og flere ganger er det blitt varslet at det vil komme en avgjørelse fra Det internasjonale fotballforbundet.

Seks lag tilhørende Israels fotballforbund (IFA) holder til og spiller sine kamper på den okkuperte Vestbredden. IFA hevder på sin side at FIFA-reglene ikke kan brukes der, da det ikke er noen permanent grense.

Jibril Rajoub i PFA sier at palestinerne kun ønsker de samme rettighetene som andre, mens IFA mener PFA egentlig søker en politisk løsning.

– Den eneste hensikten er å etablere de politiske grensene. Det er utenfor FIFAs myndighet å etablere grenser, sa Ofer Eini fra IFA, som stilte spørsmål om hva man oppnår med å nekte seks lag å spille fotball.

– Vil det løse det palestinske problemet, spurte Eini.

Infantino sier at en FIFA-kommisjon onsdag leverte en rapport med flere potensielle løsninger til FIFA-rådet.

