Svensk OL-håp skulderoperert

– Det betyr tre måneder med rehabilitering, men det er verdt det, skrev Thorgren i en Instagram-melding med et bilde av seg selv i sykehussengen.

Thorgren er et av Sveriges store håp foran neste års OL i Pyeongchang.

22-åringen skriver at han lot seg operere slik at skulderen skal bli 100 prosent bra, og at han er mer motivert enn noen gang.

