Ruuds Grand Slam-plan klar

Ruud har bykset oppover på verdensrankingen det siste året og er nå nummer 119. Spill i en Grand Slam-turnering ligger høyt oppe på listen hans.

Ruud ble slått ut i siste kvalifiseringsrunden i Australian Open i januar.

Neste mulighet kommer i Paris senere denne måneden. Noe frikort til Roland-Garros (også kjent som Det åpne franske mesterskapet) har aldri vært aktuelt.

– Påmeldingsgrensen er seks uker før turneringen stater. Så det er ingen mulighet til å påvirke på noen måte etter det. Casper er klar for kvalifiseringen, og han må vinne tre kamper der for å komme med i hovedturneringen. Jeg vil tro han seedes i gruppen 17–32 i kvalifiseringen, sier pappa Christian til NTB.

– Det betyr at han trolig må slå ut en som er bedre ranket enn ham selv på veien.

Roland-Garros-kvalifiseringen starter 22. mai. Det da nesten 16 år siden Christian spilte sin siste Grand Slam-kamp samme sted.

Den endte med at han måtte gi seg på grunn av skade i 1. runde mot Sargis Sargasian. Kort etter la nordmannen også opp.

Ruuds siste oppladning før Paris-turneringen blir i Heilbronn (Tyskland) neste uke. Der spiller han på Challenge-nivå innendørs på grus som en av favorittene.

– Casper har egentlig hatt en fantastisk måned med turneringer i Monte-Carlo, Barcelona og München og trening med Nadal (barndomsidolet Rafael) selv om det ikke har blitt så mange ATP-poeng av det.

– Han virker ikke sliten. Jeg vil heller si at han er motivert og sulten på å lykkes. Og så vet vi at dette fortsatt er en læreprosess for ham, sier Christian Ruud.

I fjor deltok Ruud i juniorklassen i Roland-Garros. Der ble det tap i andre runde mot Gianni Rossi fra USA.

128 spillere får også i år plass i hovedturneringen i Paris.

(©NTB)