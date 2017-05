Norges ishockeymenn drømmer om en større skalp

– Dette var en veldig, veldig viktig kamp for oss, og hadde vi ikke tatt to poeng eller mer, så ville vi fått et veldig press på oss. I dag taklet vi presset bra med å spille en solid kamp og vinne en slik viktig kamp, sa landslagstrener Petter Thoresen til NTB.

– Du kaller seieren viktig for norsk hockey?

– Ja, klart det. Nå kan vi se oppover på tabellen og kanskje drømme om å ta noen poeng til. Gjør vi det, kan vi nå målet vårt om en kvartfinale. Det vil tiden vise.

Thoresen er klar på at Norge må vinne den siste kampen mot Hviterussland og samtidig ta noen poeng fra lagene Finland, Tsjekkia og Canada. 55-åringen antyder at det kanskje er størst sjanse til å ta poeng fra et sårbart Finland, som ikke har startet mesterskapet slik vi kjenner finnene på sitt beste.

Lading

– Vi må lade opp til hver eneste kamp. Alle de fire resterende kampene er tøffe. Det vet vi. Men vi er veldig sugne på å ta en stor skalp, og for oss er de tre neste lagene store skalper, sa Thoresen.

– Vi får ta en kamp om gangen og håpe på poeng i de neste kampene også, konkluderte Alexander Reichenberg.

– Nå er vi med i jakten på en plass i kvartfinalen. Nedrykksspøkelset er ikke borte ennå, men det verste er borte. Først handler det om at vi er med i kampen om en kvartfinaleplass vi har slik lyst på, sa Mathis Olimb, som i likhet med Reichenberg scoret mot Slovenia.

Sur teori

Kaptein Jonas Holøs sa det slik:

– I teorien kan det vel fortsatt bli nedrykk, men i praksis er det ikke det vi tenker på. Vi kan ta poeng mot Finland, Tsjekkia og Canada, og gjør vi det samtidig som vi slår Hviterussland i siste kamp så er det fullt mulig å nå en kvartfinale. Men da skal vi også spille vårt beste.

Norges neste kamp er mot Tsjekkia torsdag:

– Tsjekkias fjerderekke er nok like bra som førsterekka til Slovenia. De er knallgode. Vi må være superdisiplinerte. Gir vi dem mange overtall, blir det vanskelig. Spiller vi optimalt, kan det bli poeng. Vi må håpe at de blir frustrerte, sa Holøs til NTB.

