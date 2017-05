NRK: Hastemøte i NFF i dommersaken

Tirsdag ble den betente konflikten rundt toppdommeren forsøkt lagt død ved at Norges Fotballforbund og Edvartsen inngikk avtale om å avslutte sistnevntes kontrakt som toppdommer.

Det betyr at Edvartsen ikke dømmer flere kamper i 2017. NFF sa samtidig ja til å betale Edvartsen i tråd med de forpliktelsene som ligger i fotballdommerens avtale. For kamper i Norge vil det trolig dreie seg om vel 300.000 kroner.

Edvartsen, som opplyste at han vil forsøke å kvalifisere seg for ny kontrakt i 2018, fortsetter i jobben som leder av NFFs avdeling for samfunnsansvar.

Onsdag melder NRK at det skal være sterk intern misnøye i Norges Fotballforbund med måten dommersaken er løst på. Det skal ha resultert i at et planlagt møte i saken ble framskyndet i et forsøk på å skape ro.

(©NTB)