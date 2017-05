NBA: Spurs med overtak i sluttspillet

Sammenlagt er det nå 3-2 i favør San Antonio Spurs, som tirsdag sikret seg matchball i sluttspillet med seieren i den femte kvartfinalekampen.

Seieren satt langt inne. Kampen ble avgjort i forlengningen etter at det sto 101-101 etter full tid. Til slutt var det hjemmelaget som trakk det lengste strået.

Sluttminuttene i ordinær tid var svært spennende. Minuttet før full tid sto det 99-99, og resultattavla viste 101-101 da det gjensto 34 sekunder. Dette holdt seg ut den ordinære tiden.

Houston Rockets ledet på et tidspunkt 107-106, men en sterk Spurs-avslutning sørget for at det var hjemmelaget skaffet seg en viktig fordel i kvartfinaleserien.

– Alle dro i samme retning. Vi er overlykkelige over seieren, sa Spurs-manager Gregg Popovich, som innrømmet at dette var en kamp begge lag kunne ha vunnet.

Kawhi Leonard satte 22 poeng og ble toppscorer for Spurs, mens australske Patty Mills bidro til seieren med 20 poeng. Flest poeng for Rockets hadde James Harden med 33 poeng.

Vinneren av kvartfinalen møter Golden State Warriors om en plass i NBA-finalen.

