Bombeofferet Bartra trener igjen

– Vi har gode nyheter. Midtstopper Marc Bartra trener med laget igjen 29 dager etter at han ble operert i høyre hånd og håndledd etter bombeangrepet mot bussen vår, meldte klubben i en uttalelse.

Den spanske 26-åringen brakk ikke bare håndleddet da tre bomber eksploderte ved bussen som skulle kjøre laget til mesterligakamp mot Monaco 11. april. Han ble også truffet av glasskår. Han var den eneste som ble fysisk skadd i attentatet.

Mesterligakampen ble utsatt et døgn. Mannen som er mistenkt for å stå bak attentatet skal ha hatt økonomiske motiver. Han hadde drevet shorthandel med klubbens aksjer og håpet at aksjekursen skulle stupe etter bombeangrepet.

Ved siden av Bartra er også Nuri Sahin i trening igjen. Han har vært ute med ankelskade siden 22. april.

