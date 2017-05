25 skadd i tumulter før Madrid-derbyet

Fem av de skadde er politifolk. Ingen av skadene er alvorlige. En talsmann for ambulansetjenesten sa at de 25 fikk behandling for små kutt og skrammer.

Tumultene oppsto da busser med Real Madrid-supportere ankom Vicente Calderón og ble møtt av hjemmetilhengere som kastet flasker og andre gjenstander mot dem.

Politiet rykket inn for å skille de rivaliserende tilhengergruppene.

Ingen av de skadde måtte sendes til sykehus, og det er ikke meldt om pågripelser.

Real Madrid tok med seg 3-0-ledelse til kampen, som er siste europacupkamp på Vicente Calderón før den tradisjonsrike arenaen rives og det bygges leiligheter der. Atlético Madrid flytter til høsten inn på en ny arena, Metropolitano, 16 kilometer unna.

