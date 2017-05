Trener-Petter traff med rekkerokeringen

Det var et valgt som pappa Thoresen ikke angret på.

Førsterekka viste seg fram på ny og bidro med tre av fem scoringer da Slovenia ble slått 5-1 i Paris-VM tirsdag.

Aleksander Reichenberg var den som måtte ned i tredje rekke, men sannelig scoret ikke han også.

– Det var et vellykket trekk, på samme måte som det var like vellykket at de ikke spilte i samme rekke i den første kampen. De tre gutta leverte, og det er til deres ære. Det er godt gjort av dem, for de har et visst press på seg og skjønner at de må levere for at vi skal vinne. Det var herlig å se, sa Petter Thoresen til NTB.

Lyst

– Det virker som om de hadde veldig lyst til å spille sammen?

– Ja, de hadde nok det. Det var bra at vi tok den avgjørelsen. Det er nok en stor mulighet for at de kommer til å spille sammen i de kommende kampene også.

– Hvorfor har du ikke gjort det før?

– En coach må se an helheten. Det som er viktig er at Norge tar poeng, og i dag følte vi at det var riktig å sette dem sammen. Spesielt etter det som skjedde mot Sveits sist.

Mathis Olimb var fornøyd med at han fikk sjansen mellom to han kjenner meget godt.

– Jeg spiller der treneren vil ha meg, men så klart så trives jeg, Kenna og Patrick sammen. Vi finner på mye bra offensivt, og jeg synes også at vi gjør det solid defensivt, sa han.

– Prikken over i-en er at vi var effektive. Mot Sveits stanget vi i veggen, men i dag ble det litt andre veien med at pucken trillet mellom beina på keeperen og inn. Samtidig synes jeg at vi var mye bedre enn Slovenia og at vi fortjente alt vi fikk der ute.

Deilig

Aleksander Reichenberg var langt fra snurt etter å ha blitt «degradert» til en annen rekke.

– De gutta der presterer veldig bra, og jeg er fornøyd med å være i troppen. Rekka vår hadde to mål vi også, så dette fungerte. Jeg er veldig fornøyd med at vi vinner. Førsterekka er sinnssyke sammen, og de må bare fortsette sammen for min del, sa 24-åringen som neste sesong spiller i Sparta Praha.

Reichenberg hadde dette å si om 4-0-målet:

– Det var deilig! De byttet litt feil, og jeg fikk en lang pasning fra Jonas Holøs som jeg tok vare på. Jeg så at de var litt passive og valgte å forsøke å utnytte det. Det gikk min vei, fortalte angriperen.

