Tiril Sjåstad Christiansen tilbake på ski

– Det var bare digg å være tilbake på ski, og jeg hadde ikke vondt engang, sa fristilstjernen til skiforbundet.no etter tirsdagens kjøring på Geilo.

Det er et drøyt år siden sist hun kjørte et renn. Skaden gjorde at hun gikk glipp av hele den forrige sesongen.

Hun ble først skadd under trening i Chile i månedsskiftet august-september da hun landet bakpå etter et hopp. Hun var tilbake på ski i november etter inngrepet, men fikk smerter i kneet etter flere dype landinger. Dermed måtte hun igjen legge seg på operasjonsbordet.

Utøveren fra Geilo har vært skadd en rekke ganger, men satser på å komme tilbake også denne gang.

– Målsettingen er OL i Pyeongchang neste år, sier hun.

