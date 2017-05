TV 2 skal sende mesterligaen i fotball

TV 2 opplyser tirsdag at kanalen har inngått et samarbeid med MTG (Modern Times Group) som gjør at den skal sende to kamper fra hver mesterligarunde, inkludert sluttspillet.

Inntil nå har kampene i Europas gjeveste klubbturnering kun vært å se på TV3 og Viasats kanaler. MTG vil fortsatt ha eksklusive rettigheter til å vise 108 mesterligakamper på norsk TV, og også de øvrige kampene vil være tilgjengelige på selskapets sendeflater.

Selve finalen i turneringen skal vises på TV 2, i tillegg til å være tilgjengelig hos Viasat. TV 2 får første- eller andrevalg av kamper på alle kampdager.

– Vi er enormt glade for å ha sikret oss denne rettigheten. Nå skal vi vise to av de aller mest attraktive kampene hver eneste runde, inkludert finalerundene, sier TV 2-sjef Olav T. Sandnes.

MTG har hatt rettighetene til Champions League alene siden starten for 25 år siden.

– Vi er glade for å ha sikret oss verdens beste fotballturnering for en ny rettighetsperiode. UEFA Champions League vil fra 2018 bli enda mer omfattende enn tidligere, med atskillig flere sendetidspunkter. Selv om vi har sublisensiert deler av kampene til TV 2, vil seerne fremdeles se alle UEFA Champions League-kamper på våre flater, og det er vi selvfølgelig strålende fornøyde med, sier sportssjef Anne Tufte i MTG Norge.

(©NTB)