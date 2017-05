Storseier over Slovenia i ishockey-VM holder liv i kvartfinalehåpet

Med seks poeng etter tre kamper er det fortsatt muligheter for at Norge kan nå kvartfinalen, samtidig som et potensielt nedrykk virker mer og mer fjernt.

Selv om gruppa er åpen, bør seks poeng være nok til fornyet kontrakt på øverste ishockeynivå.

– Helt sikkert er det ikke, men nå ser vi oppover og framover. Vi kan ta noen poeng mot Finland, Tsjekkia og Canada. Gjør vi det og slår Hviterussland så er det fullt mulig å nå kvartfinale, men da må vi spille vårt aller beste, sa Jonas Holøs til NTB.

Selv om Slovenia hentet opp 0-4 til 4-4 mot Sveits, var det i realiteten kjørt etter 1. periode mot Norge. Norge spilte svært gode første 20 minutter og var effektive foran mål. Mathis Olimb var flyttet opp i førsterekka sammen med bror Ken André og Patrick Thoresen, og nettopp eldstebror Mathis Olimb var mannen bak 1-0 etter 5.57 minutter på pasning fra Thoresen. Sistnevnte var også servitør da Ken André Olimb puttet pucken høyt og ordnet 2-0 da det var spilt 14.35 minutter.

– Det blir lettere når vi får noen mål i starten. Da spiller vi med litt lavere skuldre og litt mindre press. I dag føltes det ganske trygt hele veien, sa Holøs.

3-0 kom ved Stavanger Oilers-backen Kristian Forsberg. Det var Norges første mål i turneringen som ikke førsterekka sto bak. Sist gang en spiller utenfra førsterekka scoret for Norge var mot Danmark 22. april.

Økte

VM-debutant Aleksander Reichenberg var flyttet ned fra 1.- til 3.-rekka, men 24-åringen fra Lillehammer lot seg ikke knekke av den grunn. Han la på til 4-0 med 1.02 igjen av 2. periode. 15 sekunder før periodeslutt reduserte Slovenias Robert Sabolic til 4-1.

Slovenia mangler sin store stjerne Anze Kopitar i mesterskapet. Uten Los Angeles Kings-spilleren er laget betydelig mer tannløst enn de kunne ha vært.

Med litt over 40 sekunder igjen gjorde Patrick Thoresen 5-1 for Norge.

– Dette var en opptur igjen. Det var en solid match defensivt fra alle, og prikken over i-en var at vi var litt effektive også, etter at vi stanget i veggen mot Sveits, sa Mathis Olimb til NTB.

Ingen Zuccarello

Tidligere tirsdag ble det kjent at Mats Zuccarello ikke spiller for Norge i dette mesterskapet. Zucca og hans New York Rangers kan være ute av NHL-sluttspillet natt til onsdag, men det kan også være at det blir snakk om flere kamper.

Zuccarello har deltatt i to VM-sluttspill for Norge. Det var i 2016 og 2010.

29-åringen spiller over 100 ishockeykamper i året, og det er forståelig at han har behov for å hvile selv om sluttspillet er over og han kunne ha bidratt for Norge i noen kamper.

Slik spilles Norges fire siste kamper i gruppespillet:

11. mai: Tsjekkia

13. mai: Finland

15. mai: Canada

16. mai: Hviterussland

