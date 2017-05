Simeone må utrette mirakler mot Real Madrid

Simeone har gitt klubben et skikkelig løft etter at han tok over klubben i 2012. Blant annet førte han Atlético til sitt første seriemesterskap på 18 år (sesongen 2013/14). Han har vunnet europaligaen og UEFAs supercup, men i mesterligaen har Madrids storebror satt en stopper for Simeone – hver eneste gang.

Onsdag møtes lagene i returoppgjøret i semifinalen.

Krever et mirakel

I 2014 møttes de to lagene i mesterligafinalen. Atletico ledet 1-0 helt til det tredje overtidsminuttet. Da utlignet Sergio Ramos til 1-1 og sørget for ekstraomganger. Der var Real Madrid overlegen og vant til slutt 4-1.

Året etter ble det stopp i kvartfinalen – også dét etter et sent Real-mål. Etter et målløst oppgjør på Vicente Calderón stadion, sendte Javier Hernández Real Madrid til semifinalen i det 88. minutt i kamp to.

I fjor møttes Madrid til nok en mesterligafinale. Etter 1-1 etter full tid og ekstraomganger vant Real til slutt på straffesparkkonkurranse.

Onsdag kan historien gjenta seg. Real Madrid leder 3-0 etter den første semifinalekampen på Santiago Bernabéu, og det kreves nærmest et mirakel for at Simeone endelig skal stanse storebror i turneringen.

– Kan snu det

Skal Atlético utrette mirakler må Antoine Griezmann igjen finne veien til nettmaskene. Det er fire kamper siden han sist kunne juble etter scoring. Samtidig må Atlético-forsvaret makte å stoppe Cristiano Ronaldo, som skåret alle tre målene i det første oppgjøret.

– Jeg er overbevist om at vi kan snu det. Var jeg ikke det, så ville jeg heller ikke ha sagt det. Vi står sammen. Vi skjønner at det er en semifinale i mesterligaen på hjemmebane, og at vi har en sjanse, sier argentinske Simeone ifølge nyhetsbyrået AFP.

Ny stadion

Real Madrid møter et svært sterkt hjemmelag i europeisk sammenheng. Av de siste 35 europacupkampene på Vicente Calderón har 29 endt med seier. Kun to av kampene har endt med tap, og laget er ubeseiret på de ti siste.

Onsdagens kamp blir den siste kampen i en europeisk turnering som spilles på Vicente Calderón, noe som gjør at bortelaget kan vente seg en real heksegryte. Neste sesong sjekker Diego Simeone og co. inn på sin nye arena, Wanda Metropolitano.

Dersom Real Madrid tar seg til finalen kan det bli det første laget i mesterligaen som forsvarer tittelen.

