Pittsburgh Penguins misset med matchballen

Penguins misbrukte muligheten til å ta seg til semifinale hjemme mot Capitals. Washington-laget vant 5-2, og dermed står det 3-3 i kvartfinaleserien som spilles best av sju.

T.J. Oshie sørget for at Washington ledet 1-0 etter den første perioden, mens André Burakovsky hadde doblet ledelsen da lagene gikk inn til den andre pausen.

Det som var igjen av spenning i kampen forsvant da Nicklas Bäckström, John Carlson og Burakovsky satte inn det tredje, fjerde og femte målet for Washington. Dermed sto det 5-0 før Pittsburgh Penguins fikk to trøstemål mot slutten av oppgjøret. Jake Guentzel og Jevgenij Malkin skåret målene for Pittsburgh, som måtte se at 3-1 ledelsen i vunnede kamper er utlignet.

– Det er frustrerende. Vi hadde muligheten til å vinne og avgjøre dette på hjemmebane, men vi var ikke gode nok i dag, sa Penguins' trener, Mike Sullivan, etter kampen.

Hvem som tar seg videre til semifinalen vil bli avgjort i den sjuende og siste kampen, som spilles i Washington onsdag. Vinneren av kampen møter vinneren av kvartfinaleserien mellom Mats Zuccarellos New York Rangers og Ottawa Senators.

