Golden State i rute til ny NBA-tittel

Warriors har dermed tatt seg til semifinale uten å ha tapt en eneste kamp i NBA-sluttspillet. Samme fasit har Cleveland Cavaliers i Eastern Conference, og det kan være duket for finaleoppgjør mellom de to lagene for tredje år på rad.

Cavaliers ble NBA-mester i fjor, mens Warriors gikk til topps i 2015.

Før mandagens kamp uttalte Golden State-trener Mike Brown at han håpet laget ville starte sterkt, og det var akkurat det spillerne hans gjorde. Etter første periode ledet gjestene 39–17.

Jazz slo tilbake i annen periode og hadde redusert til 52-60, men deretter overtok Warriors – med Curry i spissen – kontrollen over kampen igjen. Klay Thompson markerte seg også med 21 poeng, mens Draymond Green noterte trippel-tosifret med 17 poeng, 10 returer og 11 assists.

Mestscorende for Utah Jazz var Gordan Hayward med 25 poeng.

I semifinalen skal Curry og lagkameratene møte vinneren av oppgjøret mellom San Antonio Spurs og Houston Rockets. Det står 2–2 etter fire kamper mellom lagene.

