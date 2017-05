Frankrike hentet Sveits ned på jorda

Etter at alle lag har spilt tre kamper er Sveits, Norge og Frankrike nærmest det suverene lederlaget Canada i Paris-gruppen. Tsjekkia og Finland er foreløpig utenfor sluttspillplass.

Frankrike ledet 1-0 etter første periode takket være Yohann Auvitus scoring i undertall. Sveits vendte kampen til 2-1 i midtperioden med to mål av Vincent Praplan, men Stephane de Costa og Anthony Rech utlignet hver sin gang for vertene i siste periode. Etter en målløs forlengning var de Costa den eneste som scoret på straffeslag.

Dermed ble det to poeng til Frankrike, som er oppe i fem, ett til Sveits som i likhet med Norge har seks.

Seier på straffeslag ble det også til Danmark i Köln-gruppen tirsdag kveld. Danskene ledet 3-0 over Slovakia etter to perioder takket være mål av Nichlas Hardt, Patrick Russell og Morten Poulsen, men ledelsen forsvant i løpet av siste periode. De to siste Slovakia-målene kom i overtall.

Også i Köln var forlengningen målløs, og Morten Green var den eneste som scoret på straffeslag. Vladimír Dravecký sendte Slovakias siste forsøk i stolpen, og danskene kunne juble for sine to første VM-poeng.

Dermed ble sisteplassen i gruppen overlatt til Italia, som tidligere tirsdag tapte 1-2 for Latvia. Det latviske laget har overrasket med full pott på sine tre kamper og topper tabellen foran Russland, USA og Sverige.

