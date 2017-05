Edvartsen avslutter kontrakten som toppdommer

Edvartsens toppdommerkontrakt avsluttes med umiddelbar virkning «for å skape ro, gjenopprette tillit og av hensyn til alle parter», opplyser Norges Fotballforbund i en pressemelding.

Begge parter skal stå sammen om løsningen.

Norges Fotballforbund skal samtidig ha sagt seg villig til å betale Edvartsen i tråd med de forpliktelsene som ligger i fotballdommerens avtale.

Edvartsen opplyser at han vil forsøke å kvalifisere seg for ny kontrakt i 2018.

Betent sak

Konflikten mellom Edvartsen og fotballforbundets dommersjef Terje Hauge har vært gjenstand for mye oppmerksomhet den siste tiden. Flere forsøk på å finne en løsning mellom partene har mislyktes.

«Partene beklager siste ukers uenighet, med stor belastning for alle involverte. Partene er derfor glade for at de nå kan legge saken bak seg, og tenke fremover til beste for norsk fotball», heter det i tirsdagens pressemelding fra NFF.

Edvartsen mistet før sesongen en av sine assistenter (Magnus Lundberg) til Svein Oddvar Moen og fikk ikke velge erstatter selv. Han mistet også Rune Pedersen som sin personlige mentor og fikk Hauge i stedet. Det ville ikke Edvartsen uten videre finne seg i, og dette skal ha vært kimen til konflikten.

Toppdommeren har engasjert advokat John Christian Elden i saken.

Fikk kritikk av sine egne

Nylig kom Edvartsens kolleger i Norsk Fotballdommerforening på banen. Hamar-dommeren ble beskyldt for illojalitet av kollegene.

– Vi oppfatter at saken er langt mer kompleks og stikker dypere enn det som har fremkommet i mediene, sa leder Ola Hobber Nilsen i dommerforeningen til TV 2.

Stadig flere dommere skal i tillegg ha gitt uttrykk for at de ikke ønsker å dømme sammen med Edvartsen, ifølge NRK.

Røde Kors-toppen Sven Mollekleiv er leder for Norges Fotballforbunds etiske komité og ble hentet inn for å få en løsning på konflikten. Mollekleivs forsøk ga heller ikke umiddelbare resultater.

Selv idrettspresident Tom Tvedt har bedt fotballforbundet om å rydde opp i den etter hvert pinlige saken.

Svein-Erik Edvartsen har ikke dømt en eneste eliteseriekamp denne sesongen.

