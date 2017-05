Dommerforeningen: – Vanskelig å forstå hva NFF mener

Reidar Gundersen gikk forrige uke ut og fortalte om det han opplevde som «mobbing og trakassering» fra kollega Edvartsens side.

Til NTB sier Gundersen i en kort SMS-melding tirsdag: – Jeg oppfatter dette som en ny krenkelse ved at NFF ikke tar mobbing og trakassering på alvor.

Hobber Nilsen er leder for dommerforeningen.

– Vi tar løsningen til orientering og håper vi nå kan få ro og gode arbeidsforhold. Det fortjener et godt dommerkollegium, sier han til NTB.

– Det er vanskelig for styret i NFDF (dommerforeningen) å forstå hva NFF mener med at de ikke ville undersøke mobbing og trakassering og samtidig arbeide for å gjenopprette tillit. Hvordan skal man gjenopprette tillit når man legger lokk på det som har ført til tillitsbruddet?

To saker

Edvartsen er til daglig fast ansatt i Norges Fotballforbund. Dømmingen er oppdragsbasert for en sesong av gangen.

– Vi har vært veldig klare på å skille de to rollene her. Edvartsen har ikke gjort noe galt i jobben som leder av seksjonen for samfunnsansvar. Så må han gjenvinne tilliten som dommer. Hvordan det skal skje, er ikke diskutert. Jeg vil tro det ikke skjer noe her før godt ut i annet halvår, sier fotballforbundets generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB.

– Mange har vanskelig for å se for seg at Edvartsen kan gjøre et dommercomeback i 2018 slik klimaet er mellom ham og mange dommere nå?

– Jeg skjønner at det kan stilles spørsmål ved om det er en gjennomfør situasjon, sier Bjerketvedt.

Pause

Edvartsens toppdommerkontrakt avsluttes med umiddelbar virkning «for å skape ro, gjenopprette tillit og av hensyn til alle parter», opplyser Norges Fotballforbund i en pressemelding.

Begge parter skal stå sammen om løsningen.

Norges Fotballforbund skal samtidig ha sagt seg villig til å betale Edvartsen i tråd med de forpliktelsene som ligger i fotballdommerens avtale. For kamper i Norge vil det trolig dreie seg om vel 300.000 kroner.

Edvartsen opplyser at han vil forsøke å kvalifisere seg for ny kontrakt i 2018.

Han har ikke uttalt seg direkte om saken tirsdag, men la ut en melding på Twitter der det sto "2018" i rødt.

Betent sak

Konflikten mellom Edvartsen og fotballforbundets dommersjef Terje Hauge har vært gjenstand for mye oppmerksomhet den siste tiden. Flere forsøk på å finne en løsning mellom partene har mislyktes.

«Partene beklager siste ukers uenighet, med stor belastning for alle involverte. Partene er derfor glade for at de nå kan legge saken bak seg og tenke fremover til beste for norsk fotball», heter det i tirsdagens pressemelding fra NFF.

Edvartsen mistet før sesongen en av sine assistenter (Magnus Lundberg) til Svein Oddvar Moen og fikk ikke velge erstatter selv. Han mistet også Rune Pedersen som sin personlige mentor og fikk Hauge i stedet. Det ville ikke Edvartsen uten videre finne seg i, og dette skal ha vært kimen til konflikten.

Toppdommeren har engasjert advokat John Christian Elden i saken.

Fikk kritikk av sine egne

Nylig kom Edvartsens kolleger i Norsk Fotballdommerforening på banen. Hamar-dommeren ble av kollegene beskyldt for illojalitet.

– Vi oppfatter at saken er langt mer kompleks og stikker dypere enn det som har fremkommet i mediene, sa leder Ola Hobber Nilsen i dommerforeningen da til TV 2.

Stadig flere dommere skal i tillegg ha gitt uttrykk for at de ikke ønsker å dømme sammen med Edvartsen, ifølge NRK.

Røde Kors-toppen Sven Mollekleiv er leder for Norges Fotballforbunds etiske komité og ble hentet inn for å få en løsning på konflikten. Mollekleivs forsøk ga heller ikke umiddelbare resultater.

Selv idrettspresident Tom Tvedt har bedt fotballforbundet om å rydde opp i den etter hvert pinlige saken.

Svein-Erik Edvartsen har ikke dømt en eneste eliteseriekamp denne sesongen.

