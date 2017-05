Chelsea henter stortalent fra Rangers

Rangers håpet at stortalentet skulle bli i Glasgow, men innfridde guttens ønske om å få slutte seg til Chelseas akademi i sommer. Den engelske klubben betaler angivelig en halv million pund i overgangssum.

Gilmour har ennå ikke spilt for A-laget til Rangers, men den unge playmakeren har tiltrukket seg interesse fra en lang rekke store klubber. Arsenal, Manchester United, Barcelona og Bayern München skal alle ha hatt agn ute etter ham.

– Vi ville foretrukket at Billy ble hos oss, men da han gjorde det klart at han ønsket å gå til en Premier League-klubb, handlet det om å få så mye for ham som vi kunne. Vi mener å ha greid det, heter det i en uttalelse fra Rangers.

