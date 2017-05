Betinget fengsel for Romøren

Den tidligere skihopperen var på vei til jobb for Norges Skiforbund i Vikersund da han ble stoppet i en kontroll på formiddagen 19. mars. Da hadde han 0,6 i promille, kom det fram i dommen i Asker og Bærum tingrett.

Saken mot den tidligere verdensrekordholderen ble avgjort som en tilståelsesdom. Romøren hadde ingen innvendinger mot måleresultatet.

Dommen var i tråd med politiets påstand. Romøren må klare seg uten førerkort i 14 måneder og må i tillegg ta ny førerprøve for å få det tilbake.

Romørens advokat Eirik Pleym-Johansen ba om en kortere inndragingstid av førerkortet siden Romøren er avhengig av bil i jobben sin som markedsansvarlig i skiforbundet, men det gikk ikke tingretten med på.

– Retten kan ikke se at virkningen for siktede er vesentlig annerledes enn for andre i tilsvarende situasjon. Retten kan heller ikke se at mediedekningen av saken eller andre forhold bør gi grunnlag for å gå under 14 måneder. Hensynet til trafikksikkerheten og den alminnelige lovlydighet tillegges avgjørende vekt i saken, skriver tingrettsdommer Kirsten Bleskestad i dommen, ifølge Budstikka.

(©NTB)