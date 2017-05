Valsvik ett steg nærmere opprykk

Med tre strake trepoengere og kun ett tap på sin siste ti kamper, ser det lyst ut for Braunschweig. Serietoeren er tre poeng bak Stuttgart på tabelltopp to runder før slutt, men det er kun bedre målforskjell som holder Valsvik og co. foran Hannover.

De to beste rykker direkte opp, treerlaget må gjennom en kvalifisering. Så det gjelder for Valsvik og lagkameratene å holde den solide formen ved like.

Mandag ble Ken Reichel tomålsscorer i 3-1-kampen hjemme mot tabellfirer Union Berlin. Dominik Kumbela gjorde vertenes siste scoring.

Gjestene fra Berlin fikk Roberto Puncec utvist for sitt annet gule kort tidlig i annen omgang. Maximilian Thiel scoret trøstemålet etter 65 minutter.

Valsvik spilte hele kampen i Eintracht Braunschweigs midtforsvar.

