Olympiakos bekreftet som gresk seriemester

Den greske superligaen ble avsluttet sist helg med Elyounoussi og hans lagkamerater på toppen av tabellen. Seks poeng skilte til slutt ned til PAOK fra Thessaloniki.

Olympiakos sto i fare for å bli trukket nettopp seks poeng som følge av tilskuerbråket som oppsto under cupsemifinalen mot AEK Aten i forrige måned. Saken ble blant annet behandlet i en gresk idrettsdomstol.

Olympiakos ble opprinnelig straffet med rundt halvannen million kroner i bot. I tillegg ble det besluttet at klubben skulle spille fire hjemmekamper for tomme tribuner. Den avgjørelsen ble anket av serietoer PAOK i håp om at poengtrekk likevel skulle bli utfallet.

Mandag kom beskjeden om at anken var avvist. Hadde Olympiakos blitt trukket seks poeng, ville PAOK vunnet ligaen på innbyrdes oppgjør.

I stedet besluttet ankekomiteen i det greske forbundet å redusere Olympiakos-straffen ytterligere. Storklubben vil nå kun måtte spille én kamp uten tilskuere på sin hjemmearena.

Etter mandagens avgjørelse tok det bare noen timer før den greske superligaen utropte Olympiakos til ligamester for sjuende sesong på rad.

Allerede søndag feiret Tarik Elyounoussi og lagkameratene like godt ligagullet sammen med tusenvis av fans i den greske hovedstaden.

