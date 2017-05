Nytt seriegull for Hegerberg

Hjemmelaget måtte vente en halv omgang på det første målet, som var et selvmål av Cynthia Viana på innlegg fra Alex Morgan. I løpet av noen minutter punkterte Hegerberg kampen med to scoringer, før også Morgan tegnet seg i målprotokollen.

Et straffespark fra Saki Kumagai ordnet 5-0 før pause. Scoringsfesten fortsatte i annen omgang. Ikke lenge etter avspark fant Eugénie Le Sommer nettmaskene, og senere i kampen skulle hun i likhet med Hegerberg bli tomålsscorer.

Elleve strake

Det ble også Morgan da hun la på 7-0 i det 51. minutt. Wendie Renard avsluttet målshowet ved å gjøre 9-0 drøyt 20 minutter før slutt.

Seieren gjør at Lyon to serierunder før slutt er åtte poeng foran Montpellier og ni foran Paris Saint-Germain.

Lyon er fransk seriemester for 11. gang på rad. Renard er alene om å ha vært med på samtlige titler, mens Camille Abily og Elodie Thomis er mestere for 10. gang.

Jakter ny trippel

Ada Hegerberg har vært med på de tre siste titlene, og som i fjor kan det ende med trippeltriumf. Lyon skal møte Paris Saint-Germain både i cupfinalen (19. mai) og i mesterligafinalen (1. juni).

Allerede lørdag tørner de to franske storklubbene sammen i serien. Hadde det ikke vært for at PSG pådro seg en poengstraff (4 poeng) for en administrativ feil, ville spenningen om seriegullet levd videre til den kampen.

I stedet blir kampen på Parc OL i Décines en gullfest for Hegerberg og lagvenninnene.

