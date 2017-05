Ny finsk smell i hockey-VM

Dermed står finnene igjen med bare fire poeng etter tre kamper i Norges gruppe. Søndag ble Finland utsatt for VMs hittil største overraskelse med 1-5-tapet for vertsnasjon Frankrike.

Dagen etter tydet alt på at fjorårets VM-finalist var på rett spor igjen med tre raske mål. I løpet av kampens 13 første minutter hadde Valtteri Filppula, Topi Jaakola og Ville Lajunen sørget for finsk 3-0-ledelse.

Stillingen holdt seg helt til Roman Horak i overtall gjorde Tsjekkias første redusering med litt over 12 minutter igjen på klokka. Finland virket å ri av den verste sluttspurten, men tsjekkerne fikk virkelig troen tilbake da Radko Gudas satte inn 2-3-målet etter 57.46.

Under et halvt minutt senere var 3-3 et faktum etter en scoring signert Jan Kovar.

Ingen av lagene fant nettmaskene i forlengningen. Dermed måtte det hele avgjøres på straffer. Der ble Robin Hanzls forsøk avgjørende.

Tsjekkia har fem poeng så langt i VM. Det holder til en tredjeplass, mens Finland følger bak med ett poeng mindre. Norge er femmer med tre poeng. Petter Thoresens lag møter Slovenia tirsdag.

Canadisk storseier

Tidligere mandag fikk Canadas ishockeystjerner nok en enkel dag på jobben. Stormakten slo Hviterussland 6-0 og topper Norges gruppe.

Det canadiske laget innledet mesterskapet ved å slå Tsjekkia 4-1, mens det søndag ble 7-2 i møtet med Slovenia. Med mandagens seier står Canada med ni av ni mulige poeng.

Brayden Point ga en av VMs største favoritter ledelsen etter litt over fem minutters spill. MacKinnon doblet til 2-0 da canadierne hadde fordel av å være i overtall tidlig i midtperioden. Colorado Avalanche-profilen scoret igjen etter 35 minutter.

Hviterussland slet med å komme til sjanser, og målene rant inn det siste kvarteret. Både Jeff Skinner og Claude Giroux kom på scoringslisten, mens Point fastsatte resultatet til 6-0 da han fikk nettsus for annen gang i kampen.

Sverige-tap

I gruppe A vant Russland 6-3 i møtet med Tyskland i Köln. Vadim Sjipatsjov og Nikita Kutsjerov scoret begge to mål hver seg i oppgjøret. Også Sergej Plotnikov og Nikita Gusev kom i målprotokollen.

Russerne ledet 5-0 etter litt over 35 minutters spill. Tyskerne fikk tre reduseringer i løpet av det siste kvarteret, men sluttspurten hjalp ikke vertsnasjonen stort utover å pynte litt på resultatet.

Etter tre kamper har Russland plukket åtte poeng. Det ene poengtapet kom da Sverige ble slått 2-1 på straffer i VM-åpningen.

USA havnet under tre ganger mot Sverige, men vant til slutt 4-3. J.T. Compher ble matchvinner drøyt ni minutter før slutt.

Elias Lindholm ga svenskene ledelsen på både 1-0 og 2-1 tidlig i første periode, men de blågule klarte ikke å holde unna. Victor Hedman gjorde 3-2 etter 18.47 minutter.

Clayton Keller og Johnny Gaudreau (2) scoret USAs utligningsmål.

Sverige ligger på fjerdeplass med fire poeng, mens amerikanerne er plassert rett over med to poeng mer.

(©NTB)