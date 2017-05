Iuel månedens utøver i Europa

Tyrving-jenta satte norsk rekord på 400 meter hekk med 55,38 under et stevne i Louisiana 8. april, og det var dette løpet som ble avgjørende. I tillegg til at hun forbedret sin egen norske rekord, var tiden også årsbeste i verden.

Til friidrett.no sier hun at hun synes det var overraskende og gøy bare å bli nominert.

– Da jeg fikk beskjed om at jeg hadde vunnet, kom det som enda en gedigen overraskelse. Jeg hadde aldri trodd at jeg ville få flere stemmer enn så gode utøvere som Dafne Schippers og Anita Márton, som jo er gullmedaljevinnere fra VM og EM, sier Iuel, som legger til at utmerkelsen gjør henne supermotivert til å fortsette å prestere.

Dette var andre gangen en norsk friidrettsutøver er blitt kåret til månedens utøver de siste seks månedene. Jakob Ingebrigtsen ble kåret til månedens mannlige utøver i Europa i desember 2016.

April-kåringen for menn ble vunnet av den svenske stavhopperen Armand Duplantis.

