Wenger slo Mourinho i ligaen for første gang

United hadde ikke tapt i serien siden 23. oktober før kampen mot Arsenal. Siden den gang hadde José Mourinhos mannskap spilt 25 kamper uten tap, men i London ble det stopp.

De avgjørende øyeblikkene kom tett i annen omgang. Først da Granit Xhaka ladet skuddbeinet på rundt 25 meter. Skuddet gikk i ryggen på Ander Herrera og seilte over Uniteds keeper David de Gea og inn i nettmaskene. Da var det spilt 54 minutter av kampen.

United-spillerne rakk ikke riste av seg skuffelsen før De Gea måtte plukke ut nok en ball fra nettet. Et perfekt innlegg fra Alex Oxlade-Chamberlain traff pannebrasken til tidligere United-spiller Danny Welbeck, som lurte seg inn mellom Chris Smalling og Axel Tuanzebe før han stanget ballen i mål via tverrliggeren.

Åtte bytter

United-manager José Mourinho hadde gjort åtte bytter på laget som møtte Celta i europaligasemifinalen torsdag. Dermed ble det plass til både veteran Wayne Rooney og debutant Axel Tuanzebe.

Etter en frisk start med flere brukbare sjanser til begge lag, ble det resten av førsteomgangen en stillingskrig der ingen av lagene fikk festet skikkelig grep om kampen.

Etter de to kjappe målene etter pause jevnet kampen seg noe ut igjen, men som i første omgang kom likevel begge lag til muligheter uten at det ga resultater. Dermed endte en underholdende kamp med 2–0 seier til «The Gunners».

Seieren var for øvrig Arsenal-manager Arsène Wengers første seier over Mourinho i Premier League. Dette var forsøk nummer 13 i ligaen.

– Kan ikke be om mer

– Jeg er skuffet over resultatet, men ikke over innsatsen. Jeg kan ikke be om mer fra mine spillere, sa United-manager José Mourinho etter kampen.

Mourinho mente laget hans gjorde det meste riktig bortsett fra å score.

– Arsenal var ikke bedre enn oss. Men de scoret, så gratulerer til dem, sa Mourinho videre.

Wenger mener laget hans er mer konsentrerte defensivt nå enn hva det var for en måned siden. Han var godt fornøyd med at de røde og hvite holdt nullen.

Teoretisk mulig

Seieren betyr at Arsenal fortsatt er med i kampen om en plass blant de fire beste. Riktignok skal det meste gå Arsenals vei dersom det skal skje, men teoretisk er det fortsatt mulig.

Begge lag hadde nok fått med seg at Liverpool avga poeng mot Southampton (0–0) og åpnet opp for at både United og Arsenal kunne gripe muligheten til å ta innpå lagene foran.

Aaron Ramsey, som ble kåret til banens beste spiller, fikk etter kampen spørsmål om Arsenals mulighet til å komme blant de fire beste.

– Vi må vinne resten av kampene og se hvor det fører oss, svarte waliseren.

Finale

Arsenal står nå med 63 poeng og kan i beste fall få 75 poeng med seier i sine fire siste kamper mot Southampton, Stoke, Sunderland og Everton.

United står med 65 poeng på 35 kamper, og har trolig størst mulighet for spill i mesterligaen gjennom å vinne europaligaen. Torsdag venter Celta i semifinalens returoppgjør på Old Trafford.

Liverpool på 3.-plass har 70 poeng og to kamper igjen, mens Manchester City har 69 poeng og tre kamper igjen av sesongen.

