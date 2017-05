Senators' Turris senket Rangers i kvartfinalen

Med 4–4 etter ordinær tid gikk kampen til overtidsspill, der Kyle Turris til slutt sørget for seier til Ottawa-laget, med scoring etter knapt seks og et halvt minutt. Dermed er stillingen i kvartfinaleoppgjøret 3–2 sammenlagt til det canadiske laget før kamp nummer seks. De har dermed muligheten til å avgjøre sluttspillserien i New York natt til onsdag norsk tid. De skal uansett ikke føle seg for sikre, og har neppe glemt at de faktisk ledet 2–0 i kamper før Rangers hentet dem inn til 2–2 før lørdag.

New York Rangers kom også best i gang i lørdagens kamp og tok ledelsen kun fire minutter ut i den første perioden. Marc Staal slapp pucken til Jesper Fast på bakre, og svensken fikk en enkel jobb med å banke Rangers i ledelsen.

Snuoperasjon

Rangers økte til 2–0 da Vesey serverte Nick Holden, før amerikaneren sendte pucken rett i nettet fra avstand.

Gleden viste seg imidlertid å være kortvarig da Mark Stone kranglet pucken i mål etter at Rangers ble satt under press etter en feilpasning av keeper Henrik Lundqvist.

Ottawa kom tilbake i kampen og utlignet til 2–2 i den andre perioden. Mike Hoffman satte pucken opp i nettaket.

Kun minuttet senere var Ottawa i ledelsen. Tom Pyatt satte Lundqvist ut av spill med en retningsforandring, og Ottawa ledet 3–2.

Zuccarello-sjanse

Rangers kom imidlertid tilbake ved Michael Grabner, og det sto 3–3 før den siste perioden.

Mats Zuccarello fikk en kjempemulighet til å sende Rangers i ledelsen halvveis ut i den tredje perioden, men Ottawas keeper Craig Anderson sto i veien.

Det gjorde ikke keeperen noen minutter senere da Vesey slengte seg fram og fikk pucken over streken. Det var tvil om Anderson fikk reddet pucken før den passerte linjen, men etter å ha sett på reprisene konkluderte dommerne med 4-3-scoring.

Ottawa kom imidlertid tilbake nok en gang, og Brassard sikret forlengning like før slutt.

Zuccarello fikk 19 minutter på isen denne gangen.

(©NTB)