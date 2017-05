Rosenborg sikret dramatisk overtidsseier

Det begynner å bli en stund siden, men Branns Piotr Leciejewski sa til NTB før søndagens kamp at han husket godt sist bergenserne slo Rosenborg på Lerkendal. Det var 30. oktober 2011 da Brann vant hele 6-3.

Søndagens kamp spørs det om den polske keeperen bare vil glemme etter at han forærte Helland sjansen til å sende Rosenborg i ledelsen allerede etter åtte minutter.

32-åringen kastet ballen på en ryggende lagkamerat, og med Leciejewski på halvdistanse chippet Helland lekkert inn 1-0.

Ut før pause

Den norske landslagsspilleren var lenge usikker til oppgjøret etter å ha fått en smell mot Sarpsborg mandag, men var i startoppstillingen likevel. Det ble imidlertid ikke mye spilletid på målscoreren, for etter 41 minutter haltet han i garderoben.

Fra tilskuerplass fikk Helland se lagkameratene holde unna helt til det gjensto ti minutter.

Gilli Rólantsson ladet kanonen og klinket ballen i mål fra langt hold bak reservekeeper Arild Østbø, som entret banen etter at André Hansen måtte gå av banen med et kutt i foten.

To minutter på overtid la Helland-erstatter Matthías Vilhjálmsson til rette for Anders Konradsen, som banket inn det avgjørende 2-1-målet.

Luke i toppen

– Det er helt fantastisk ubeskrivelig. Det går helt i svart når den går inn, sa matchvinneren til Eurosport.

– Dette smaker veldig godt. Jeg synes det er fortjent. Vi gjør i store deler en god kamp. Vi bør kontrollere det her, for det her er ikke godt for helsa. Det er sånne kamper som er viktig å vinne når de andre gir oss en mulighet til å få strekk i feltet, og det gjør vi i dag. Vi er på vei dit vi skal, sa RBK-trener Kåre Ingebrigtsen til kanalen.

Rosenborg har seks poeng ned til serietoer Sarpsborg og treer Stabæk etter helgens runde.

Brann, som ikke klarte å vinne på Lerkendal i seriesammenheng denne sesongen heller, ligger på fjerdeplass, åtte poeng bak søndagens motstander.

– Det er tungt. Vi jobber og slåss og gjør det vi skal for å få det poenget, men så ryker det på slutten. Vi får et poeng nesten i lomma, så får vi den imot på slutten. Det er veldig tungt. Det er irriterende, sa Brann-trener Lars Arne Nilsen til Eurosport.

Molde neste

I neste serierunde venter Molde for Brann. Trener Nilsen uttalte til NTB tidligere denne uken at han mente at bergenserne måtte sitte igjen med minst tre poeng etter de to vanskelige oppgjørene.

– Vi har kontakt, men de kampene vil vise om vi klarer å henge med, sa Brann-treneren.

Brann fikk sin første store sjanse etter 56 minutter. Bismar Acosta løp inn alene på bakre stolpe og fikk servert ballen av Fredrik Haugen på et frispark, men midtstopperen bredsidet ballen over.

Noen minutter før Branns kjempesjanse brant Fredrik Midtsjø en enda større mulighet. Midtbanespilleren fikk skyte helt upresset fra sju meter etter å ha fått ballen av kaptein Mike Jensen, men stjørdalingen klarte kunststykket å skyte over mål.

Det ble hissig i sluttminuttene foran 17.020 tilskuere, og to minutter på overtid dukket Konradsen opp og sikret alle poengene.

