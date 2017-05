Ny nedtur sendte Viking til bunns

– Sandefjord spilte smart. De prøvde å drepe rytmen vår, og det fungerte for dem. Vi klarte ikke å diktere tempoet godt nok i denne kampen, sa Viking-trener Ian Burchnall til Eurosport.

– Dette var bra. Den bakre treeren vår var helt «outstanding» i duellspillet i dag. Vi har mye å gå på i angrepsspillet vårt, men vi var ekstremt effektive i 2. omgang, sa Sandefjord-trener Lars Bohinen.

Viking tapte sine fire første seriekamper, men reiste seg med 3-0 mot Odd og 1-1 mot Brann. Kampen hjemme mot Sandefjord bød på mulighet for tre poeng, men i stedet var det gjestene fra hvalfangerbyen som rystet vertene. Til slutt ble det tomålsseier og tre poeng i sekken for Lars Bohinens menn, mens Ian Burchnalls utvalgte fikk nok en skuffende opplevelse.

Baktungt

Pau Morer sendte Sandefjord i føringen, mens Håvard Storbæk punkterte kampen i bortelagets favør. Tabelljumbo Viking står med fire poeng etter sju kamper, mens Sandefjord er oppe på ti poeng.

Viking slet med å skape noe mot et tidvis baktungt Sandefjord-lag før hvilen. André Danielsen og veteranen Steffen Ernemann fikk begge muligheten på frispark i god posisjon, men ingen av dem klarte å få ballen i nettmaskene.

Ernemann fikk en ny mulighet knappe ti minutter etter pause, men Sandefjord-keeper Ingvar Jónsson fikk slått unna med nød og neppe.

Der hjemmefansen hadde håpet på Viking-trykk og scoring, ble det i stedet gjestene som skulle få juble. Pau Morer avsluttet et flott Sandefjord-angrep med å tuppe ballen i mål etter 69 minutters spill.

7261 tilskuere i Stavanger måtte innse at de mørkeblå igjen hadde havnet i trøbbel.

Doblet

Vondt skulle bli til verre for hjemmelaget. Kun tre minutter etter Morers 1-0-scoring, var det Håvard Storbæks tur til å juble for nettsus. Etter klabb og babb mottok Storbæk ballen i god posisjon inne i boksen, og 30-åringen banket ballen i mål bak Viking-keeper Iven Austbø.

Michael Ledger fikk en god mulighet til å redusere for Viking seks minutter før full tid. Ernemann fant engelskmannens hode på frispark, men avslutningen gikk like til side for mål.

Viking prøvde å sette inn en sluttspurt, men uten å lykkes. Dermed endte det med en sterk trepoenger for Lars Bohinen og co.

Viking må håpe på en opptur borte mot Sogndal neste runde, mens Sandefjord da tar imot Haugesund hjemme.

