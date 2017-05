Milner med straffebom da Liverpool snublet

– Det er frustrerende. Straffemissen er naturligvis min feil, og det faktum at vi ikke tok tre poeng er definitivt min feil. Jeg må leve med det. Vi må vinne våre to siste kamper og se om det holder (til en plass blant de fire beste), sa Liverpool-kaptein Milner etter kampslutt, ifølge BBC.

Resultatet gjør at topp-fire-rivalene Manchester United og Arsenal kan spise seg innpå Merseyside-laget. De to sistnevnte møtes i London senere søndag.

Liverpool på tredjeplass har 70 poeng, ett poeng mer enn Manchester City på fjerde. United har 65 poeng, mens Arsenal har 60. Arsenal har imidlertid tre kamper til gode på Liverpool, mens United har to til gode. City har én kamp mindre spilt enn Jürgen Klopps lag.

Klønete

Southamptons Jack Stephens handset på klønete vis i egen boks etter 65 minutter. Den påfølgende straffen fra James Milner ble reddet av gjestenes keeper Fraser Forster. Det var Milners første straffebom siden 2009, da for Aston Villa mot Bolton.

Forster prøvde å psyke ut Milner i forkant, og burvokteren kunne altså juble for redning.

Liverpool hadde totalt balldominans i første omgang på Anfield, men uten å skape sjanser mot et dyptliggende Southampton. Philippe Coutinho prøvde seg fra distanse etter 24 minutter, men ballen dalte i klypene til en takknemlig Forster.

Skalket lukene

Ni minutter etter var det Roberto Firminos tur fra distanse, men også denne gangen ble oppgaven lett for Southamptons sisteskanse. Brasilianerens markkryper trillet rett på keeperen.

Emre Can prøvde også lykken like etter pause, men skuddet fra langt hold gikk himmelhøyt over kassen. Like etter kom straffesparket som Milner bommet på, til gjestenes store lettelse.

Southampton hadde ikke sluppet inn mål mot Liverpool denne sesongen før søndagens oppgjør. Både i ligaen og i ligacupen hadde «The Saints» holdt tett, så også nå.

Sturridge-sjanse

Liverpool-manager Jürgen Klopp kastet på Daniel Sturridge, Adam Lallana og Marko Grujic i jakten på utligning etter straffemissen, men det var Southampton-innbytter Nathan Redmond som kom til den første muligheten. Den fotrappe angrepsspilleren avsluttet imidlertid høyt over fra skrått hold inne i boksen.

Liverpool-spiss Sturridge fikk en gyllen mulighet tolv minutter før slutt, men alene mot Forster ble avslutningen for svak. Ballen gikk rett på sisteskansen.

Southampton hadde få sjanser å snakke om, men klarte å holde tett. Grujic fikk en stor mulighet på hodet på overtid, men Forster reddet sterkt. Kampen ebbet ut i poengdeling.

Merseyside-lagets neste kamper er mot West Ham (b) og Middlesbrough (h). Southampton ligger på 10.-plass med 42 poeng. Laget har igjen Arsenal (h), Middlesbrough (b), Manchester United (b) og Stoke (h).

