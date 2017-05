Fotball: Seieren glapp på overtid for Norge G-17

Norge hadde seieren i lomma helt til Nederland fikk straffe på overtid.

– Det er utrolig skuffende å slippe inn et mål så sent. Det var en heller tvilsom straffe om jeg skal svare diplomatisk på det. Jeg er ganske forbanna over at vi får den straffen mot oss der, men sånn er det, sa en skuffet landslagstrener Erland Johnsen til fotball.no etter kampen.

Norges keeper Mads Christiansen gjorde flere gode redninger i første omgang. Han sørget for at ikke Nederland ledet med mer enn ett mål til pause. Han kunne lite gjøre da Zakaria Aboukhlal stanget de oransje i føringen fra kloss hold etter 11 minutter.

Ti minutter ut i andre omgang satte Jørgen Strand Larsen ballen bak en allerede utspilt keeper, mens Halldor Stenevik sendte Norge i føringen alene med keeper seks minutter senere.

Ledelsen holdt helt til klokka hadde passert 90 minutter og kampen var på overtid. Da falt en nederlender inne i det norske feltet, og dommeren pekte på ellevemeteren. Straffen ble satt i mål og kampen endte med det 2-2.

– Jeg synes vi er veldig solide i annen omgang. Vi kontrer inn to scoringer og er veldig solide defensivt. I tillegg klarer vi å spille mer ball. De siste 55 minuttene, minus overtiden, var det klasse over, sier Johnsen

Nå må Norge slå Ukraina i den siste kampen, samtidig som de norske guttene må håpe på hjelp fra England, som leder gruppen etter to kamper med seks poeng. Nederland har fire poeng, Norge ett og Ukraina null poeng.

