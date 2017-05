Celta Vigo sparte seg til sitt fjerde strake tap

Celta Vigo-trener Eduardo Berizzo har åpenbart bestemt seg for at det er semifinale nummer to mot Manchester United som gjelder. Med et utgangspunkt med 1-0 til United valgte treneren å hvile ni spillere, og det straffet seg.

Javier Ontiveros ga Málaga ledelsen etter 26 minutter, og etter mål av både Recio fra straffemerket og Sandro i andre omgang, vant hjemmelaget 3-0. Det var Celta Vigos fjerde strake tap i ligasammenheng.

Málaga klatret forbi Celta til en 11.-plass etter søndagens seier.

Valencia er oppe i ryggen på Celta etter sin 4-1-seier mot tabelljumbo Osasuna. Ezequiel Garay scoret kampens to første mål for hjemmelaget.

Alavés vant 1-0 mot Athletic Bilbao etter scoring av innleide Theo Hernández, mens Deportivo tapte 1-2 mot Espanyol.

(©NTB)