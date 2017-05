Bodø/Glimt på tabelltopp etter snuoperasjon

Tobias Nygård Vibe ga nyopprykkede Tromsdalen 1-0 etter seks minutter mot Bodø/Glimt, som rykket ned fra Eliteserien forrige sesong, men Vegard Leikvoll Moberg slo tilbake for gjestene kun fem minutter senere.

Kristian Fardal Opseth ga Glimt ledelsen etter 23 minutter med sitt femte mål for sesongen, før Moberg noterte seg for sitt andre for dagen like etter timen spilt.

Mohammed Ahamed Jama skapte spenning med sin 2-3-redusering elleve minutter før slutt, men bortelaget holdt unna og sikret seg tre nye poeng i kampen om opprykk.

Bodø/Glimt leder 1. divisjon med 16 poeng på seks serierunder. Ull/Kisa, som møter Start til toppoppgjør senere søndag, ligger som nummer to med 13 poeng. Ranheim, som gjester tabelljumbo Elverum, har like mange poeng på tredjeplass.

