Andersen-perle sikret poeng for Strømsgodset

Matti Lund Nielsen, som signerte ny kontrakt med Sarpsborg 08 tidligere denne uken, betalte tilbake med scoring i den påfølgende kampen mot Strømsgodset søndag da han headet inn 1–0 på et frispark etter 30 minutter.

Gleden ble imidlertid kortvarig for bortelaget, for like før pause utlignet Eirik Ulland Andersen med en frispark-perle.

Kantspilleren scoret sitt første mål for sesongen og ble kåret til hjemmelagets beste spiller av en lokal jury.

Sarpsborg 08 beholder sin andreplass på tabellen med 13 poeng.

– Sånn kampen blir er det et rettferdig resultat, sa Sarpsborg-trener Geir Bakke til Eurosport.

Strømsgodset på sin side forblir på niendeplass med fire poeng opp til søndagens motstander.

Frisparkmål

Strømsgodset åpnet best på eget kunstgress, men etter hvert kom Sarpsborg mer med i kampen. Jonas Lindberg svingte ballen inn foran mål etter et frispark på venstre og fant pannebrasken til Matti Lund Nielsen etter en halvtime. 28-åringen med Serie A-erfaring var nådeløs og stanget bortelaget i ledelsen.

Med omgangens siste spark på ballen satte imidlertid Eirik Ulland Andersen vakkert inn utligningen på et frispark fra 17 meter. 24-åringen banket til i keeperhjørnet, men Anders Kristiansen klarte ikke parere.

Målløs andre omgang

Ballen var i nettet etter 54 minutter etter frekke Sarpsborg-kombinasjoner, men uheldigvis for bortelaget kom offside-flagget. Reprisene viste at Tobias Heintz, som chippet over en utrustende Espen Bugge Pettersen, var på feil side etter å ha blitt hælflikket gjennom av Lindberg.

Strømsgodset spilte seg til flere halvsjanser utover i den andre omgangen, og Ulland Andersen var ikke så langt unna å bli tomålsscorer da han svingte en corner direkte i stanga.

Begge lag jaktet den avgjørende scoringen inn mot full tid, men første omgangs mål ble beholdningen i sola i Drammen.

