Aleesamis Palermo rykket ned

Palermo måtte vinne søndagens kamp for å ha et ørlite håp om å berge plassen i Serie A, men det lyktes ikke for Aleesami og co. Sergio Pellissier sendte Chievoverona i føringen etter 67 minutter, og da hjalp det lite at Edoardo Goldaniga berget 1-1 og poengdeling to minutter før slutt.

Resultatet gjør at Palermo på nest siste plass står med 20 poeng når tre kamper gjenstår. Med tolv poeng opp til Empoli på sikker plass, kan ikke Aleesami og lagkameratene berge plassen.

Den norske 25-åringen spilte hele kampen for Palermo.

Målkalas

Lazio sto for søndagens målshow i Serie A. Hovedstadslaget slo til med hele 7-3 hjemme mot et Sampdoria-lag som fikk Milan Skriniar utvist etter bare 18 minutters spill på Stadio Olimpico.

Keita Baldé Diao, Ciro Immobile (2), Wesley Hoedt, Felipe Anderson, Stefan de Vrij og Senad Lulic scoret for vertene, mens Karol Linetty og veteranen Fabio Quagliarella (2) nettet for bortelaget.

Resultatet gjør at tabellfirer Lazio er fem poeng bak byrival Roma på tredjeplass. Roma gjester tabellsekser AC Milan senere søndag.

Poengdeling

Lazio dro også fra Atalanta på 5.-plass. Sistnevnte klarte bare 1-1 borte mot Udinese på Stadio Friuli. Bryan Cristante sendte gjestene i føringen, men Udinese kom tilbake ved Stipe Perica. Kampen ebbet ut med poengdeling.

Atalanta står med 65 poeng, fem mindre enn Lazio. Milan er seks poeng bak Atalanta igjen.

Inter på sjuendeplass fikk en nesestyver borte mot Genoa. Vertene vant 1-0. Goran Pandev ble matchvinner i en kamp der bortelaget fikk Geoffrey Kondogbia utvist helt på tampen. Inter bommet dessuten på straffe ved Antonio Candreva minuttet før slutt.

Milano-laget står med 56 poeng etter 35 spilte kamper.

(©NTB)