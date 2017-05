Tveter klarte ikke forhindre AIK-seier

Den tidligere Fredrikstad- og Follo-spilleren fikk tillit fra start for sjuende gang av sju mulige kamper denne sesongen, men spissen kom ikke på scoringslista mot AIK.

26-åringen fikk i stedet se Johan Blomberg sikre tre poeng for AIK. Midtbanespilleren scoret kampens eneste mål etter fem minutter.

Nils-Eric Johansson fikk sitt andre gule kort på overtid for bortelaget, men Halmstad klarte ikke utligne.

Tveter og co. har fem poeng etter sju serierunder i Allsvenskan. Det holder til foreløpig kvalifiseringsplass like over nedrykksstreken. AIK ligger på tredjeplass på tabellen med 11 poeng på like mange kamper.

(©NTB)