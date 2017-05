PSG slo tilbake med målras

Lucas Moura og Marco Verratti scoret i første omgang, før Édinson Cavani x 2 og Marquinhos ordnet 5-0 før full tid.

Tomålsscorer Cavani misbrukte også et straffespark fire minutter etter sin første scoring.

PSG og serieleder Monaco like mange poeng to serierunder før slutt, men mesterligasemifinalist Monaco har to kamper til gode på den regjerende mesteren.

Monaco møter Nancy senere lørdag.

Bastia er tabelljumbo med 32 poeng på 36 kamper. Det skiller imidlertid kun ett poeng opp til Dijon på sikker plass.

(©NTB)