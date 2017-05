LSK-keeper avla positiv dopingprøve

Fernandes har testet positivt på det forbudte stoffet Dextroamfetamin, melder klubben i en pressemelding lørdag.

Dette er en medisin som normalt sett benyttes til behandling av ADHD.

– Min klient har det veldig tungt nå, han er veldig lei seg. Han har selv ansvar for hva han får i seg, men han var ikke klar over at dette stoffet sto på dopinglisten. Dette er et stoff man får medisinsk fritak for hvis man søker, sier Fernandes-advokat Morten Justad Johnsen til NTB.

– Partene er nå i en fase der det innhentes informasjon. Vi har god kontakt med Antidoping Norge i saken, legger han til.

Fernandes fikk ifølge advokaten forskrevet Dextroamfetamin av lege da han spilte fotball i USA. Hensikten var medisinsk behandling av diagnosen ADHD. Fernandes skal være avhengig av å ta medisiner på grunn av diagnosen og har derfor fortsatt bruken etter at han kom til Norge i januar 2017.

Sjekker rutinene

– Han opplyste om medisinen ved dopingkontrollen og har ikke hatt noen intensjon om å jukse eller øke sine prestasjoner, sier advokat Johnsen.

Robert Lauritsen, daglig leder i LSK, sier følgende til NTB:

– Nyheten kom som et sjokk på oss, men nå må vi gjøre det beste ut av dette. Daniel kunne i teorien ha skjult dette for oss inntil det forelå en dom, men han kom til oss med en gang. Han har opptrådt veldig ryddig.

Lauritsen tror det er snakk om en uheldig forglemmelse fra Fernandes sin side.

– Burde ikke medisinbruken ha blitt fanget opp da han skrev under for LSK?

– Det burde jo ha blitt avdekket. Vi mener at vi har gode rutiner på dette, men det må vi nå se nærmere på. Kanskje må vi bli enda bedre. Spillerne skal fortelle legene våre hvilke medisiner de eventuelt tar, men det er mange ting som må vurderes i en slik sak. Det er for eksempel ikke alle som ønsker å opplyse at de har en slik diagnose, for å unngå å bli satt i bås. Men det er klart man må følge reglene. Vi jobber for å skaffe dokumentasjon, sier Lauritsen.

Mot Sandefjord

Den positive prøven ble avgitt etter serieåpningen mot Sandefjord 2. april. Lillestrøm har besluttet å utestenge Fernandes fra alle felles treninger og kamper inntil videre.

– Dette er alvorlig, og vi utestenger Fernandes fra treninger og kamper selv om vi foreløpig bare har fått svar på A-prøven og det ikke foreligger noen dom. Vi er samtidig opptatt av å ta vare på Daniel som menneske og kollega. Vi er bevisst vårt arbeidsgiveransvar og skal håndtere dette profesjonelt, sier Lauritsen.

Fernandes har kun voktet LSK-målet i én kamp denne sesongen. Arnold Origi har vært klubbens førstekeeper siden møtet med Sandefjord.

Portugiseren opplyser gjennom advokat Johnsen at han aksepterer suspensjonen han er ilagt fra klubben mens saken pågår og at han vil bistå Antidoping Norge på best mulig måte.

(©NTB)