Kolbotn tok sesongens første seier mot Sandviken

Kolbotn hadde to strake tap i serieåpningen, men i tredje forsøk ble det full pott. Etter en jevn første omgang borte mot Sandviken var det Juliette Kemppis mål rett før pause som skilte lagene i Kolbotns favør.

Karina Sævik økte til 2-0 etter 63 minutter. Tre minutter før full tid scoret Sandviken ved Marina Heggernes Jensen.

Hjemmelaget var nær en utligning helt på tampen, men det ville seg ikke. Kolbotn tok dermed sesongens første seier, mens Sandviken fortsatt venter på sin første trepoenger.

På Ørn Arena tok Trondheims-Ørn ledelsen 1-0 over Vålerenga etter en scoring av Cesilie Andreassen i det 25. minutt. Ledelsen sto seg fram til det 59. minutt, da Maren Hauge tok saken i egne hender og scoret to ganger på to minutter.

Rakel Engelsvik sørget for at det ble poengdeling da hun satte inn kampens fjerde og siste mål 13 minutter før slutt.

I den tredje og siste seriekampen lørdag tok Røa imot Arna Bjørnar. Etter 11 minutter sendte Maria Brochmann bortelaget i føringen. Kun minuttet etter pause økte Arna Bjørnar til 2-0 ved Emilie Nautnes.

Kampens siste mål satte Lisa-Marie Utland for Røa åtte minutter før full tid. Oppgjøret ebbet ut med 2-1 seier til Arna Bjørnar, som dermed klatret opp på 3.-plass på tabellen. Røa ligger tre plasser bak.

