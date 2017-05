Herrem finaleklar, Grimsbø-duell blir neste

Vardar Skopje kjørte tittelforsvarer Bucuresti helt av banen med 38-33 i lørdagens semifinale. Den var avgjort på et kvarter, og ved pause ledet Herrems lag hele 21-13.

Herrem var meget god i 1.-omgangen da hun spilte hele tiden.

– Nå er vi der, og Vardar har vært nær finale mange ganger tidligere, sier Herrem til NTB.

– Er det noe ekstra å møte spillere du er på landslaget med?

– Egentlig ikke. Under kampen tenker man ikke så mye på det utover at man kanskje går bort og spør hvordan det går om en er litt skadet.

Største klubbkamp

Bildet av Mørk og Herrem som omfavner hverandre i en strøm av tårer under OL, var et av de sterkeste på den norske sportsfronten i fjor.

Det kom etter semifinaletapet for Russland. Der hadde Herrem en sjanse til å sikre uavgjort, men grepet på ballen holdt ikke.

Søndag spiller hun sin største klubbkamp i karrieren og kan vinne det mange spillere anser som det gjeveste av alt. Det skjer mot landslagsvenninnene Grimsbø og Mørk. Begge er meget sentrale hos Györ.

– Vil en tittel søndag være det største i din karriere?

– Nei, for meg er det OL-gullet (2012) uansett, mener Herrem.

Støtte

Det blir rått parti på tribunen. Vardar har bare to-tre hundre fans med seg til finalekampen.

I begynnelsen av juni er Herrem tilbake i Sola etter årevis utaskjærs for flere klubber i både Norge og utlandet.

Nå venter en framtid i Sola. Herrem spilte for Byåsen fra 2005/06-sesongen og fram til for to år siden.

Etter det har hun vært innom Baia Mare (Romania) og danske Tvis Holstebro før hun endte opp i Skopje og Makedonia i fjor sommer.

(©NTB)