Grimsbø-show sendte Györ et steg nærmere håndballhimmelen

Det ble altfor mye for motstanderen. Søndag går hun og Nora Mørk for det gjeveste klubbtrofeet. Györ spiller som på hjemmebane selv om kampene går i Budapest.

Cirka 10.000 av de 12.000 tilskuerne i Laszlo Papp-arena er ungarere.

– Jeg er fornøyd. Jeg klarte å holde det rette fokuset og var rolig selv om det er gode skyttere man møter, sa Grimsbø til NTB.

– Jeg er fantastisk glad for at vi skal spille finale. Jeg er stolt og glad for å stå her med dette laget. Så får vi se hva morgendagen bringer.

Kulde

Mørk var høyt oppe etter seieren. – Dette var nok årsbeste i forsvar. Vi plukket kort og godt Buducnost fra hverandre. Jeg har gåsehud fortsatt, sa Mørk til NTB et kvarter etter kampslutt.

– Kari fungerte dødsbra i dag bak forsvaret vårt. Det er virkelig noen jenter utpå der som gjør det vanskelig for disse skytterne.

For Grimsbø ventet en tur eller to i isbad etter kampen. – Jeg føler at det har god effekt på meg og gjør restitusjonen av beina bedre, men jeg dukker ikke under, sa hun.

Lørdag viste Grimsbø hvorfor hun er verdens beste målvakt. Hun reddet seks av de ti første skuddene hun på fikk på seg. Det var med på å gi Györ et initiativ og 10-5-ledelse.

Varsku

Ungarerne fikk en støkk da Grimsbø så ut til å tråkke over etter bare noen minutters spill. Det viste seg ikke å være alvorlig, og etter et par angrep på benken var trønderkeeperen tilbake og klar med nye redninger.

– Det er ingen fare og går bra. Jeg satte bare foten litt fast i gulvet, forklarte Grimsbø.

Etter pause lukket hun butikken helt fra start av i perioden alt ble avgjort. Grimsbø reddet like godt de fem første Buducnost-avslutningene. 12–9 ble til 15–9 på få minutter.

Keeperen er mestvinnende gullvinner med landslaget. Hun har hele ni titler i OL, VM og EM for Norge.

Søndag kan hun sikre seg sin første mesterligatittel. Det vil i så fall sende henne inn på håndballens legendeliste.

Støtte

Ute på banen var Györ-dronning Anita Görbicz den helt store med mål på mål.

Györ har ikke vunnet mesterligaen siden 2013/14-sesongen, og det holder ikke for en klubb av den statusen.

I fjor ble det finaletap etter straffekastkonkurranse mot Bucuresti.

Mørk hadde 473 Champions League-mål på sin CV før kampstart. I starten var det som tilrettelegger hun briljerte. Flere delikate pasninger ga assist på Györ-mål, men Mørk ble uten scoring i 1.-omgangen.

Hennes første mål i kampen kom etter vel 40 minutter

Buducnost var klubben som slo ut et helt skadeskutt Larvik i kvartfinalen.

